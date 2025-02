TV Equinócio: A emissora que acredita no Amapá Amapaenses falando pra amapaenses. Essa é a TV Equinócio. A emissora que acredita no Amapá. TV Equinócio|Record TV Emissoras 13/11/2019 - 17h12 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h03 ) twitter

Divulgação TV Equinócio

A Record TV chegou ao Amapá 1988, e desde então, nossa missão tem sido levar para os mais longínquos rincões dessa terra a melhor informação, o melhor jornalismo e o melhor do entretenimento.

A TV Equinócio acompanhou as mudanças do país e tem se reinventado a cada dia, afinal, reinventar é a nossa marca. Atualmente, a emissora pertence ao grupo empresarial mais forte do estado e, com isso, possui total independência editorial e financeira.

Divulgação TV Equinócio

A programação local começa cedo, logo as 07h00 com o Balanço Geral Manhã. Silvio Motta acorda os amapaenses com tudo o que aconteceu durante a madrugada e os destaques que serão notícias durante todo o dia. Repórteres ao vivo mostram o que acontece em todo o estado, em tempo real.

Às 11h50, o apresentador queridinho dos amapaenses invade a hora do almoço. Luis Eduardo chega balançando e aprontando todas na sua televisão. Notícia, informação, prestação de serviços, muita emoção e a irreverência de sempre. Há quase 6 anos, o Balanço Geral AP, faz parte do dia-a-dia da população. O atrapalhado assistente Caroço também faz parte do maior informativo da televisão amapaense.

‌



No início da noite, 18h00, o experiente Haroldo Santos conta todas as ocorrências policiais do Amapá, no Cidade Alerta Amapá. O submundo do crime e as atividades das forças de segurança são destaque no telejornal policial de maior credibilidade da televisão amapaense.

Fechando a programação local, o AP Record, com o jornalista Sérgio Bringel. Um resumo de tudo o que aconteceu no dia é apresentado de forma leve e responsável. Com quase 30 anos de experiência no jornalismo, Bringel é a voz da credibilidade nos telejornais amapaenses.

‌



Aos finais de semana, tem coisa boa para você também.

Sábado, meio-dia, tem o Balanço Geral edição de sábado. A cada sábado um apresentador diferente comanda o resumo de notícias da semana, com a irreverência que é a marca registrada do Balanço Geral.

‌



Na sequência vem entretenimento. Tudo Por Você é o nome do programa caçula da TV Equinócio. Ellen Santana e Narjara Costa trazem tudo do mundo da moda, comportamento, culinária e os fatos do cotidiano. Reportagens especiais, muita música boa e a apresentação gostosa de assistir.

Amapaenses falando pra amapaenses. Essa é a TV Equinócio. A emissora que acredita no Amapá.