SIC TV celebra sucesso da transmissão de clássico do Brasileirão no Porto Velho Shopping O evento reuniu mais de 1.500 pessoas na praça de alimentação, levando um clima de estádio e lazer para toda família

A SIC TV, afiliada a Record em Rondônia e o Porto Velho Shopping comemoram o grande sucesso da transmissão do clássico Corinthians e Flamengo, realizado no último domingo, dia 28. O evento superou as expectativas, reunindo mais de 1.500 pessoas na praça de alimentação, trazendo um clima de estádio para o local com distribuição de muitos prêmios e lazer para toda família.

O público compareceu em peso para acompanhar o jogo no telão e participou ativamente de todas as ações, provando o acerto da iniciativa da emissora em levar o esporte e o entretenimento para mais perto da comunidade.

O evento foi marcado pela intensa participação do público nas atividades promovidas:

Mesa Redonda e Quiz: Os comentaristas Denis Andrade, Porquinho Jorgiley e Matheus Gama animaram o pré-jogo e o intervalo com análises e um quiz interativo. A participação foi massiva e resultou na distribuição de inúmeros brindes aos torcedores que testaram seus conhecimentos.

Palpite Premiado: A disputa pela bicicleta do “Palpite Premiado” gerou grande expectativa, quase 200 pessoas palpitaram, e 35 acertaram o placar do jogo, concorrendo em sorteio a uma bicicleta.

Ativação Rádio Parecis: A Parecis FM também registrou alto engajamento, com clientes fazendo o download do aplicativo e seguindo a rádio nas redes sociais para garantir seus brindes exclusivos da marca.

O sucesso do evento foi amplificado pela parceria com grandes marcas locais e nacionais que apoiaram as ativações e cederam os brindes. A SIC TV agradece o apoio de: Bemol, Rodrigues Colchões, Maverik, O Boticário, Federal Burger, McDonald’s, Chilli Beans, Mahogany, Cacau Show e Junga Park.

Marlon Leoni, Diretor de Operações e Programação do Grupo SIC, celebrou o resultado:

"Ver mais de 1.500 pessoas reunidas em um domingo à noite, interagindo com nossa equipe e parceiros é a prova de que o Grupo SIC está no caminho certo. Nosso objetivo foi alcançado, que era entregar entretenimento de qualidade e nos aproximarmos cada vez mais dos nossos ouvintes e telespectadores."

A grande adesão do público demonstra a força do futebol na tela da SIC TV / Record e a capacidade do Grupo SIC em promover eventos de grande porte. O Grupo reitera seu compromisso em levar entretenimento de alta qualidade aos ouvintes e telespectadores em Rondônia.