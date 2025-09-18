RECORD e SIC TV seguem juntas em Rondônia O superintendente de rede, André Dias, esteve na sede da emissora nesta quinta-feira (18) para oficializar a continuidade da afiliação SIC TV|Do R7 18/09/2025 - 14h18 (Atualizado em 18/09/2025 - 14h42 ) twitter

O superintendente de rede, André Dias, esteve na sede da emissora nesta quinta-feira (18) para oficializar a continuidade da afiliação

Nesta quinta-feira (18) a RECORD renovou a afiliação com a SIC TV, uma de suas parceiras mais tradicionais e referência em comunicação no estado de Rondônia. Na ocasião, o superintendente de rede, André Dias, foi recebido na sede da emissora pelo presidente do Grupo SIC, Everton Leoni, e Marlon Leoni, diretor de operações e programação do Grupo.

“Renovar essa parceria é reforçar o compromisso da RECORD em estar próxima das pessoas, com conteúdos que valorizam a identidade de cada região. A SIC TV é um exemplo de dedicação, credibilidade e proximidade com os rondonienses”, destaca Dias.

Para Everton, essa parceria, que já dura 34 anos, é de grande relevância para o estado. “Essa continuidade nos incentiva na busca da SIC TV em ser a cara de Rondônia e da Amazônia. Também nos motiva a seguir, com ainda mais empenho, a jornada de levar cada vez mais a nossa cultura, para que mais pessoas possam nos conhecer em todo país”, declara Leoni.

Parceira desde 1991, sendo a afiliada mais antiga da RECORD, atualmente a SIC TV reúne 19 emissoras interligadas via satélite, consolidando-se como a maior rede de televisão do estado, com cobertura em 26 cidades e alcance de quase 1,5 milhão de pessoas.

Além disso, a emissora produz mais de 39 horas semanais de conteúdo, sendo 11 programas locais — 6 deles ao vivo — que reforçam a missão de ser a “Cara de Rondônia” e a sua posição como vice-líder isolada de audiência.

Portanto, mais do que uma renovação contratual, o acordo simboliza os esforços para seguir construindo uma programação que une alcance nacional e identidade local.

A celebração da renovação continuou após a assinatura, com um evento de atualização de mercado e alinhamento estratégico para colaboradores da SIC TV, que além de André Dias contou também com a presença de Cláudio Barres, diretor comercial do núcleo rede da RECORD; Nilson Andrade, gerente de importação e novos negócios da RECORD Brasília; Bebel Palhares de Gouveia, gerente nacional de rede; e Juliana Afonso, supervisora nacional de rede. À noite, a afiliada realizará o evento Connect 2025, focado em seus clientes e parceiros, consolidando ainda mais o fortalecimento da parceria.