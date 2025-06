Rondônia Rural Show Internacional 2025 bate recorde histórico e SIC TV apresenta cobertura inovadora Com presença marcante da SIC TV, feira reafirma protagonismo do agronegócio rondoniense e encerra edição com resultados expressivos SIC TV|Do R7 04/06/2025 - 09h43 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h43 ) twitter

Divulgação SIC tv

A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional superou todas as expectativas e entrou para a história como a maior já realizada. Com um volume de negócios recorde de R$ 5,1 bilhões, o evento consolidou-se como a maior feira agropecuária da Região Norte e uma das principais vitrines do agronegócio brasileiro.

Realizada em Ji-Paraná entre os dias 26 e 31 de maio, a feira reuniu milhares de visitantes, expositores, produtores, investidores e autoridades do setor. Ao longo de seis dias, o Parque Vandeci Rack foi palco de negociações, inovações tecnológicas, debates sobre sustentabilidade e oportunidades de internacionalização do agronegócio rondoniense.

Expansão e internacionalização

Segundo dados da Emater e do Governo de Rondônia, o evento contou com a participação de mais de 650 expositores, atraindo delegações internacionais de 22 países e visitantes de diversos estados brasileiros. A internacionalização da feira foi um dos pontos altos desta edição, promovendo intercâmbio comercial e ampliando as possibilidades de exportação para produtos locais.

Cobertura completa da SIC TV

A SIC TV marcou presença com uma cobertura completa e exclusiva durante toda a semana da feira. Com estande próprio, transmissões ao vivo, entrevistas e reportagens especiais, a emissora acompanhou de perto os momentos mais relevantes da Rondônia Rural Show, destacando inovações, projetos de impacto social e as vozes do campo. Para além da transmissão, a SIC TV também contou com forte presença comercial, produzindo diretamente de Ji-Paraná, ações comerciais com os parceiros.

Nas Redes Sociais a SIC TV foi destaque

A equipe de redes sociais fez uma cobertura à parte. Trazendo bastidores, bate-papos com empreendedores e collabs, a SIC TV apresentou uma experiência diferente para quem quis acompanhar tudo pelas mídias digitais.

Resultados de mídia que envolveu grandes empresas

A cobertura especial da SIC TV na Rondônia Rural Show Internacional 2025 foi possível graças ao apoio de grandes patrocinadores que acreditam no potencial do agronegócio e na força da comunicação regional. O Sicoob, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do país, contribui com soluções que fortalecem comunidades e produtores locais. A Pemaza, referência em máquinas, equipamentos e veículos, oferece suporte essencial ao homem do campo. O Sebrae e a Fiero desempenham papéis estratégicos ao fomentar o empreendedorismo, a inovação e o crescimento industrial em Rondônia. A Nossa Lavoura, nova marca da tradicional Casa da Lavoura, chega com identidade renovada, mantendo o compromisso com a oferta de insumos e tecnologia para o campo. Já o Grupo César Cassol, com sua marca Calcário Grupo César Cassol, é parceiro fundamental na correção do solo e no aumento da produtividade agrícola. A todos, nosso reconhecimento por fortalecerem esta grande jornada de desenvolvimento. Confira mais imagens de como foi a presença da SIC TV na Rondônia Rural Show:

Divulgação SIC tv