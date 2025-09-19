Connect 2025 aproxima SICTV, RECORD e mercado local em Rondônia Evento celebrou renovação de contrato com RECORD e apresentou novidades na programação e projeções no futuro da Televisão SIC TV|Do R7 19/09/2025 - 18h03 (Atualizado em 19/09/2025 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação SIC tv

A SICTV realizou nesta quinta-feira (18), em Porto Velho, o primeiro Connect 2025, o evento celebrou a renovação da afiliação com a RECORD e apresentou novidades para o mercado, projeções para a televisão do futuro. A noite reuniu diretores da rede nacional, parceiros comerciais e autoridades, consolidando a trajetória de 34 anos da emissora, uma das mais antigas afiliadas a RECORD no país.

O presidente da SIC TV, Everton Leoni teve a oportunidade de relembrar a trajetória da emissora que está no ar há mais de três décadas: “O início dessa história em Rondônia marcou a comunicação no estado. A SIC TV cresceu junto com a RECORD e hoje é referência na região”, destaca Leoni.

Divulgação SIC tv

Com o tema a TV 3.0, André Dias, superintendente de Rede da RECORD, apresentou as inovações, as oportunidades de novos negócios, além da experiência do usuário que a tecnologia vai proporcionar. Reforçou ainda o papel da emissora local nesse processo de modernização. “A TV 3.0 traz uma nova experiência para o público e amplia o alcance da nossa comunicação. É um passo essencial para o futuro”, afirma Dias.

‌



Divulgação SIC tv

Cláudio Barres, diretor comercial de Rede, trouxe a palestra: Potência Nacional e Força Local, que enfatizou a importância da integração da Rede com o mercado local. Para ele, momentos como o Connect 2025 fortalecem vínculos e permitem conhecer de perto a realidade e as demandas regionais. “A RECORD tem potência nacional, mas é no trabalho conjunto com suas afiliadas que alcança relevância real. A SIC TV é exemplo dessa força local, proximidade e integração,” pontua Barres.

‌



O Connect 2025 reforçou a missão da SIC TV em seguir como a “cara de Rondônia e da Amazônia”, mantendo a tradição e ao mesmo tempo abrindo caminho para novas possibilidades na comunicação regional. O evento, que teve como tema as telas do pintor holandês Van Gogh, também oportunizou momentos de confraternização e networking entre os convidados. Durante o Connect 2025, foram apresentados produtos especiais da RECORD e da SIC TV, além de novas oportunidades de negócios. Com direito a brinde com a diretoria, o momento marcou ainda a celebração da assinatura do contrato de renovação entre a Record e a SIC, estendendo ainda mais a longeva parceria entre as emissoras.

Publicidade 1 / 20 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação SIC tv