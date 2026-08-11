TV Gazeta realiza cobertura multiplataforma da Expoacre 2026 Emissora montou estúdio próprio no Parque de Exposições, transmitiu as nove noites do evento ao vivo e aproximou o público dos principais acontecimentos da maior feira de negócios e entretenimento do Acre

Divulgação TV Gazeta

Durante nove noites, a TV Gazeta esteve presente na Expoacre 2026 com uma cobertura especial que uniu informação, entretenimento, jornalismo e interação com o público. Com um estúdio próprio montado no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, a emissora levou os principais acontecimentos da feira para os telespectadores pela televisão aberta e também para o público que acompanhou a programação pelo canal da TV Gazeta RECORD Instagram e YouTube.

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A estrutura montada especialmente para o evento permitiu que a emissora acompanhasse de perto a movimentação da Expoacre, recebendo autoridades, convidados, representantes de diferentes setores e personalidades que passaram pelo estúdio ao longo da programação.

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Entre os convidados que participaram da transmissão estiveram a governadora do Acre, Mailza Assis, o prefeito Alysson Bestene, além de outras autoridades e representantes que contribuíram para a cobertura especial realizada pela emissora.

A equipe de reportagem também esteve presente durante toda a feira, levando ao público informações sobre os principais acontecimentos e atrações do evento. A cobertura contou com a participação dos repórteres Aline Pontes e João Cardoso e com a participação especial do repórter de entretenimento Zezinho Kennedy, que trouxe para a programação um olhar voltado para os shows, artistas e momentos de descontração da Expoacre. A apresentação ficou por conta dos apresentadores Wanessa Souza e Marcio Souza .

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Entre as atrações nacionais que movimentaram a feira estiveram nomes como Leonardo, Natanzinho Lima , Wesley Safadão e Ana Castela. O cantor Natanzinho Lima , inclusive, foi entrevistado pela equipe da TV Gazeta durante sua passagem pelo evento, em um dos momentos de destaque da cobertura.

Mais do que transmitir os acontecimentos da Expoacre, a TV Gazeta criou uma ponte direta entre o evento e o público. Por meio do YouTube, telespectadores de diferentes estados do Brasil acompanharam a programação ao vivo e participaram ativamente das transmissões, enviando mensagens e interagindo pelo chat do canal.

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Essa participação mostrou a força da cobertura multiplataforma e ampliou o alcance da Expoacre 2026 para além dos limites do Parque de Exposições. Enquanto a TV aberta alcançava o público acreano, o ambiente digital permitia que pessoas de outras regiões do país acompanhassem a programação, comentassem os acontecimentos e participassem da transmissão em tempo real.

A realização da cobertura também foi resultado da união entre diferentes equipes e parceiros. A colaboração dos patrocinadores e parceiros foi fundamental para a estrutura e para a realização da transmissão durante as nove noites do evento, somando esforços para levar ao público uma programação especial.

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Nos bastidores, a equipe de Comunicação Digital da TV Gazeta teve papel importante na transmissão e na distribuição do conteúdo nas plataformas digitais, acompanhando a programação, a interação com o público e todo o movimento gerado durante a Expoacre.

Com uma estrutura pensada para televisão e internet, presença jornalística no local e participação de autoridades, artistas, convidados e público, a TV Gazeta RECORD transformou sua cobertura da Expoacre 2026 em uma experiência que ultrapassou a transmissão convencional.

Foram nove noites de programação ao vivo, informação, entretenimento, entrevistas e interação, mostrando a força da TV Gazeta em estar presente nos grandes acontecimentos do Acre e, ao mesmo tempo, levar esses momentos para um público cada vez maior por meio das plataformas digitais.