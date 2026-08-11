Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
TV Gazeta

TV Gazeta realiza cobertura multiplataforma da Expoacre 2026

Emissora montou estúdio próprio no Parque de Exposições, transmitiu as nove noites do evento ao vivo e aproximou o público dos principais acontecimentos da maior feira de negócios e entretenimento do Acre

TV Gazeta Rio Branco|Do R7

  • Google News

Adicione como fonte preferencial no Google

Divulgação TV Gazeta

Durante nove noites, a TV Gazeta esteve presente na Expoacre 2026 com uma cobertura especial que uniu informação, entretenimento, jornalismo e interação com o público. Com um estúdio próprio montado no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, a emissora levou os principais acontecimentos da feira para os telespectadores pela televisão aberta e também para o público que acompanhou a programação pelo canal da TV Gazeta RECORD Instagram e YouTube.

Divulgação TV Gazeta

A estrutura montada especialmente para o evento permitiu que a emissora acompanhasse de perto a movimentação da Expoacre, recebendo autoridades, convidados, representantes de diferentes setores e personalidades que passaram pelo estúdio ao longo da programação.


Entre os convidados que participaram da transmissão estiveram a governadora do Acre, Mailza Assis, o prefeito Alysson Bestene, além de outras autoridades e representantes que contribuíram para a cobertura especial realizada pela emissora.

A equipe de reportagem também esteve presente durante toda a feira, levando ao público informações sobre os principais acontecimentos e atrações do evento. A cobertura contou com a participação dos repórteres Aline Pontes e João Cardoso e com a participação especial do repórter de entretenimento Zezinho Kennedy, que trouxe para a programação um olhar voltado para os shows, artistas e momentos de descontração da Expoacre. A apresentação ficou por conta dos apresentadores Wanessa Souza e Marcio Souza .


Divulgação TV Gazeta

Entre as atrações nacionais que movimentaram a feira estiveram nomes como Leonardo, Natanzinho Lima , Wesley Safadão e Ana Castela. O cantor Natanzinho Lima , inclusive, foi entrevistado pela equipe da TV Gazeta durante sua passagem pelo evento, em um dos momentos de destaque da cobertura.

Mais do que transmitir os acontecimentos da Expoacre, a TV Gazeta criou uma ponte direta entre o evento e o público. Por meio do YouTube, telespectadores de diferentes estados do Brasil acompanharam a programação ao vivo e participaram ativamente das transmissões, enviando mensagens e interagindo pelo chat do canal.


Essa participação mostrou a força da cobertura multiplataforma e ampliou o alcance da Expoacre 2026 para além dos limites do Parque de Exposições. Enquanto a TV aberta alcançava o público acreano, o ambiente digital permitia que pessoas de outras regiões do país acompanhassem a programação, comentassem os acontecimentos e participassem da transmissão em tempo real.

A realização da cobertura também foi resultado da união entre diferentes equipes e parceiros. A colaboração dos patrocinadores e parceiros foi fundamental para a estrutura e para a realização da transmissão durante as nove noites do evento, somando esforços para levar ao público uma programação especial.


Nos bastidores, a equipe de Comunicação Digital da TV Gazeta teve papel importante na transmissão e na distribuição do conteúdo nas plataformas digitais, acompanhando a programação, a interação com o público e todo o movimento gerado durante a Expoacre.

Com uma estrutura pensada para televisão e internet, presença jornalística no local e participação de autoridades, artistas, convidados e público, a TV Gazeta RECORD transformou sua cobertura da Expoacre 2026 em uma experiência que ultrapassou a transmissão convencional.

Foram nove noites de programação ao vivo, informação, entretenimento, entrevistas e interação, mostrando a força da TV Gazeta em estar presente nos grandes acontecimentos do Acre e, ao mesmo tempo, levar esses momentos para um público cada vez maior por meio das plataformas digitais.

Publicidade

1 / 6

Divulgação TV Gazeta

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.