Acampamento Farroupilha se consolida como hub estratégico e impulsiona resultados de todo o ecossistema da RECORD Guaíba Com presença física robusta e visão multiplataforma, o evento gerou liderança de audiência e foi peça-chave no crescimento de 121% no faturamento dos projetos da emissora em 2026, beneficiando todas as frentes de negócios do grupo

Divulgação RECORD Guaíba

O Acampamento Farroupilha de 2026 provou ser muito mais do que um marco cultural no calendário gaúcho. O evento firmou-se como um motor estratégico de negócios e audiência para todo o ecossistema de comunicação da RECORD Guaíba. Ao adotar uma postura de imersão e experiência no evento, a emissora transformou seu espaço físico em uma vitrine dinâmica que potencializou os resultados das demais empresas, plataformas e produtos do grupo.

Diferente de outras operações do calendário local, a estratégia para o Acampamento Farroupilha focou na construção de uma presença física robusta e integrada. Posicionada estrategicamente em frente ao palco principal, a estrutura contou com painéis digitais, prestação de serviços e ativações que garantiram visibilidade contínua não apenas para a TV, mas para todo o portfólio de marcas parceiras e braços digitais do grupo.

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O piquete da RECORD Guaíba funcionou como um verdadeiro centro de conexões corporativas. O espaço sediou encontros com o mercado e almoços de relacionamento que uniram autoridades, patrocinadores e executivos, servindo como uma plataforma de networking altamente qualificada para as equipes comerciais de todas as empresas do conglomerado.

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O impacto dessa integração refletiu diretamente na produção de conteúdo e na atração de público. O espaço foi palco de quatro programas transmitidos ao vivo, ações de merchandising multiplataforma e da transmissão estratégica da partida entre Chapecoense e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. A iniciativa, realizada diretamente do evento, garantiu à RECORD Guaíba a liderança de audiência no Rio Grande do Sul, tracionando o público para as demais plataformas do grupo.

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O modelo adotado no Acampamento Farroupilha consolida um case de sucesso de atuação em rede. A união entre conteúdo, comercial, marketing e experiência ao vivo gerou um efeito cascata que transbordou a tela da TV. Como reflexo direto dessa estratégia integrada, que também englobou ações multiplataforma na Expointer, o grupo registrou um crescimento expressivo de 121% no faturamento dos projetos em 2026, em comparação ao ano anterior.

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Mais do que um indicador financeiro, o resultado atesta a eficácia de um modelo de negócios focado na cocriação. O Acampamento Farroupilha evidenciou que ir além da venda tradicional de mídia e apostar na integração de experiências gera resultados sólidos para os anunciantes e retroalimenta todas as plataformas de comunicação da RECORD Guaíba, fortalecendo a marca como um dos canais mais relevantes e inovadores do Rio Grande do Sul.