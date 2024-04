Entrevistas |Gabriel Alberto, do site oficial

Nando Rodrigues aponta mudanças de Rezom em Reis — A Decadência: ‘Mais articulado’ Ator dá vida ao maior inimigo de Salomão, que promete atrapalhar os planos do rei na nova temporada

Nando Rodrigues revela mudanças em Rezom (Divulgação/Seriella Productions)

A partir do dia 22 de abril, o público vai descobrir o que aconteceu com Rezom (Nando Rodrigues) após Roboão (Henrique Camargo) fugir de Israel para se juntar a ele em Damasco. Em entrevista ao site oficial, Nando Rodrigues adiantou como os fãs vão encontrá-lo nos novos episódios de Reis — A Decadência.

“Rezom volta maduro e com mais raiva. Ele tem tempo para se organizar e pensar nas investidas que vai fazer contra o Salomão (Guilherme Dellorto)”, revelou Nando, que prosseguiu:

“É o start de uma nova etapa, ele passa a ser mais articulado, começa a fazer alianças e estratégias, e se expõe menos”, completou o ator.

Apesar do lado emocional ainda latente no vilão, em A Decadência Rezom está mais racional:

“O amor ainda é o fio condutor, mas existe algo que está tão potente quanto o amor, que é ele conseguir provar para si e para os demais reis que é mais forte e poderoso que Salomão”.

Nando Rodrigues elogia colegas de elenco na série (Divulgação/Seriella Productions)

Durante a participação na série, Nando contracenou com Guilherme Dellorto, Henrique Camargo, Ingrid Conte, Priscila Ubba (Nebset) e Barbara França (Abisague). A união e sintonia entre os atores foi fundamental para o sucesso do personagem.

“O grande presente dessa série, além da equipe, foram os colegas. Um elenco muito em sintonia, entregue, querendo fazer acontecer. O Henrique é um jovem ator, me vejo muito nele. Ele está com a minha idade quando comecei na televisão. É um menino muito doce e comprometido. Ingrid, Priscila e Bárbara foram minhas parceiras. É uma entrega muito bonita de se ver, há um comprometimento geral e isso é muito especial, não há rivalidade. Se os dois brilham, a cena acende”, afirmou o ator.

Prestes a voltar à tela da RECORD, o intérprete de Rezom quer que o público aproveite ao máximo a experiência da décima temporada da série.

“É sempre um frio na barriga, fazemos com muito amor, carinho e estudo para que o espectador tenha a melhor impressão do nosso projeto. Estou aqui dedicado de mente, corpo e alma. Espero que o público receba isso muito bem e acompanhe a história do ‘nosso malvado favorito’”, finalizou.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja a história de Salomão na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

