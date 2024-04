Perfil oficial de Reis destaca momentos de Salomão e Naamá na edição especial

Alto contraste

Trajetória de Salomão e Naamá é exibida na edição especial (Divulgação/Seriella Productions)

Na edição especial de Reis, no ar atualmente na RECORD, o público tem a oportunidade de rever a trajetória de Salomão (Guilherme Dellorto) antes de chegar à decadência, nos episódios da décima temporada da série.

E para entender melhor como o rei de Israel chegou nesse momento, os fãs estão acompanhando a história do rei de Israel com Naamá (Ingrid Conte), repleta de conflitos e desafios. Em uma publicação do perfil oficial de Reis no Instagram, os comentários do monarca sobre a amonita foram destacados.

“Domínio próprio com relação às mulheres sempre foi um problema para mim”, diz o rei de Israel em determinado momento.

Já em outro episódio, Salomão explica os conflitos que se passavam em sua mente: “Não queria que ela [Naamá] e meu filho [Roboão, interpretado por Henrique Camargo] passassem pelo o que eu e minha mãe [Bateseba] passamos. Também não queria que o meu reinado, bem vulnerável desde o início, ficasse manchado”.

Confira as publicações:

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, acompanhe a edição especial na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir todos os episódios da série.

Veja motivos para acompanhar a edição especial:

linkedin

share A edição especial da superprodução Reis será exibida a partir desta segunda-feira (18), na tela da RECORD. O público irá rever a história de Salomão (Guilherme Dellorto) em uma versão repleta de novidades. É uma oportunidade única para quem não acompanhou as temporadas anteriores ficar por dentro de tudo o que aconteceu na trama e entender a décima fase, A Decadência. E se você já assistiu, aproveite para esquentar a memória! A seguir, confira outros sete motivos para acompanhar todos os episódios!