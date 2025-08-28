A Escrava Isaura: faça o pré-save para a estreia do álbum musical nesta sexta (29) Produção retorna à tela da RECORD na segunda (1º) e nada melhor do que uma boa trilha sonora para esquentar! A Escrava Isaura|Do R7 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

Ouça o álbum musical de A Escrava Isaura Reprodução/Instagram

A novela A Escrava Isaura retorna à tela da RECORD nesta segunda (1º), às 15h30, e nada melhor para entrar no clima do que escutar a trilha sonora da produção que marcou a história da teledramaturgia na emissora.

A obra é original de 2004, mas a reexibição foi remasterizada com Inteligência Artificial e agora apresenta som e imagem aprimorados.

Para esquentar a volta da telenovela, que tal escutar o álbum musical de A Escrava Isaura. O lançamento acontece na sexta (29) e estará disponível em todas as plataformas digitais de música.

Veja:

A Escrava Isaura retorna na próxima segunda (1º), a partir das 15h30. Você também pode acompanhar a trama pelo RecordPlus, quando e onde quiser!