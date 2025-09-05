De lente de contato a móveis de antiquário: veja bastidores de A Escrava Isaura
Em um post, a rede social da comunicação da RECORD compartilhou trechos de uma reportagem da época
Com a volta de A Escrava Isaura na tela da RECORD, nada mais justo do que resgatar também os registros dos bastidores da trama que foi ao ar há 21 anos.
Na rede social da comunicação da emissora, um post mostrou como era feita a caracterização de alguns personagens, como Isaura que teve que esconder os olhos azuis e usar uma lente de contato preta, detalhes dos figurinos de época e a beleza dos móveis garimpados em antiquários.
No vídeo, a protagonista Bianca Rinaldi fez questão de dizer que não era um peso interpretar Isaura, mas uma honra!
Confira o vídeo abaixo:
A Escrava Isaura retorna na próxima segunda (1º), a partir das 15h30. Você também pode acompanhar a trama pelo RecordPlus, quando e onde quiser!
