De lente de contato a móveis de antiquário: veja bastidores de A Escrava Isaura Em um post, a rede social da comunicação da RECORD compartilhou trechos de uma reportagem da época A Escrava Isaura|Do R7 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira trechos exclusivos da reportagem do Jornal da Record em 2004 sobre a novela A Escrava Isaura Reprodução/Instagram

Com a volta de A Escrava Isaura na tela da RECORD, nada mais justo do que resgatar também os registros dos bastidores da trama que foi ao ar há 21 anos.

Na rede social da comunicação da emissora, um post mostrou como era feita a caracterização de alguns personagens, como Isaura que teve que esconder os olhos azuis e usar uma lente de contato preta, detalhes dos figurinos de época e a beleza dos móveis garimpados em antiquários.

No vídeo, a protagonista Bianca Rinaldi fez questão de dizer que não era um peso interpretar Isaura, mas uma honra!

Confira o vídeo abaixo :

‌



A Escrava Isaura retorna na próxima segunda (1º), a partir das 15h30. Você também pode acompanhar a trama pelo RecordPlus, quando e onde quiser!

Veja também: saiba por que Leôncio é o vilão dos vilões

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Escrava Isaura está de volta à tela da RECORD e, em apenas poucos capítulos, Leôncio (Leopoldo Pacheco) já provou que merece o título de vilão dos vilões. O pacote de maldades do filho do comendador Almeida (Rubens de Falco) e de Dona Gertrudes (Norma Blum) parece não ter fim; relembre o que ele já aprontou neste início de trama Divulgação/RECORD