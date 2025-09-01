Versão remasterizada de A Escrava Isaura une clássico da teledramaturgia e inovação tecnológica A novela retorna à RECORD com qualidade superior, mas respeitando a essência original A Escrava Isaura|Do R7 01/09/2025 - 17h15 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD utilizou sistemas avançados de inteligência artificial com modelos especiais que melhoram significativamente a qualidade de vídeo Divulgação/RECORD

Para a versão remasterizada de A Escrava Isaura, a RECORD utilizou sistemas avançados de inteligência artificial com modelos especiais que melhoram significativamente a qualidade de vídeo, principalmente aqueles produzidos em definição padrão na época em que foram captados, neste caso, em 2004.

As técnicas utilizadas por esses sistemas são baseadas em interpolação de quadros, ou seja, criação de quadros intermediários entre os originais para suavizar movimentos e aumentar a taxa de quadros. Assim, transformar vídeos de 30fps (frames por segundo) em 60fps ou mais, criando uma aparência mais fluida, gerando efeitos de câmera lenta com alta qualidade, reduzindo a duplicação de quadros e artefatos visuais em vídeos antigos.

O mecanismo por trás dessas técnicas envolve estimativa de movimento entre quadros consecutivos, síntese de novos quadros com base nesse movimento e processamento em escala 4x, seguido de redimensionamento para a resolução final, o que ajuda a preservar detalhes.

Os sistemas também são utilizados para limpar e aprimorar vídeos originais em definição padrão, geralmente entrelaçados, característica de gravações com câmeras mais antigas. Para isso, são aplicadas técnicas de desentrelaçamento, redução de ruído, remoção de artefatos e recuperação de detalhes.

‌



Além do uso de sistemas de IA, os processos de edição e finalização tornam-se bem mais complexos, visto que o editor tem que checar cena a cena para saber se não houve geração de artefatos indesejados gerados pela IA e os devidos reenquadramentos dos planos abertos para valorizar artisticamente o produto.

Em relação ao áudio da novela, foi desenvolvido um processo técnico e criativo de atualização sonora, com o objetivo de elevar a qualidade e adaptá-lo aos padrões contemporâneos de exibição. O primeiro passo foi a recuperação do áudio original da obra, também utilizando sistemas baseados em IA. Essa etapa permitiu restaurar a clareza e a inteligibilidade dos diálogos e ambientes, garantindo uma base sólida para as próximas fases.

‌



Depois disso, com o áudio restaurado, todos os efeitos sonoros foram recriados, respeitando a ambientação original e aprimorando a experiência sonora. Nessa etapa, foram inseridas trilhas sonoras inéditas, cuidadosamente selecionadas para reforçar a narrativa e a emoção das cenas. Ao mesmo tempo, foram mantidas grandes sucessos que marcaram a versão original, como Sinônimos, de Chitãozinho & Xororó, preservando a identidade musical da obra.

A mixagem é realizada em Dolby Atmos, proporcionando uma experiência sonora imersiva e de alta definição. A Escrava Isaura será exibida nos formatos 5.1 e estéreo, atendendo aos padrões técnicos exigidos pela RECORD.

‌



Para o armazenar dos episódios foi adotada a tecnologia MPEG-H, que permite manter os áudios separados por trilhas. Essa abordagem garante flexibilidade para futuras adaptações e facilita a distribuição em diferentes plataformas.

O processo de edição, sonorização e finalização da versão remasterizada da trama representa um avanço técnico significativo, combinando respeito à obra original, com inovação visual e sonora. O resultado é uma entrega de alta qualidade, pronta para encantar o público em sua nova exibição.

A Escrava Isaura vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 15h30, na RECORD.

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Escrava Isaura está de volta à tela da RECORD na próxima segunda (1º), às 15h30. E o site oficial preparou um antes e depois do elenco. Será que eles mudaram muito? Confira a seguir Reprodução/Instagram