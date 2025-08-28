Conheça a história da novela A Escrava Isaura
Produção é uma adaptação livre do romance de Bernardo Guimarães, que completa 150 anos em 2025
Isaura (Bianca Rinaldi) nasce em 1835, na fazenda do Comendador Almeida (Rubens de Falco), em Campos dos Goytacazes (RJ). Ela é filha da bela Juliana (Valquiria Ribeiro), escrava do Comendador, e do feitor da fazenda, seu Miguel (Jackson Antunes). Juliana morre pouco depois do parto, e Isaura é criada e educada por Gertrudes (Norma Blum), esposa do Comendador, que sempre quis ter uma filha. Apesar da excelente educação e de ter a pele clara, Isaura também vira escrava do Comendador.
Depois de contar a história de amor entre a escrava Juliana e o feitor Miguel e o nascimento de Isaura, a trama da novela avança para 1854, quando a protagonista surge com 19 anos e se torna uma bela casta donzela. Tudo se complica na vida dela quando volta para a fazenda o senhor Leôncio (Leopoldo Pacheco), filho do Comendador, que desenvolve uma paixão louca pela linda escravinha.
Leôncio é obrigado a se casar por interesse com Malvina (Maria Ribeiro), filha do rico Coronel Sebastião (Paulo Figueiredo). Mas, mesmo assim, tenta seduzir Isaura, querendo que a donzela seja sua amante. Contudo, todas as tentativas e propostas de Leôncio são sempre rechaçadas pela virtuosa Isaura.
Gertrudes tem muita vontade de conceder a liberdade à Isaura, mas morre antes de conseguir realizar este objetivo. Pouco depois da morte de Gertrudes, o Comendador Almeida também morre. Leôncio queima o testamento onde ele deixava a alforria para Isaura e se torna, assim, o dono da escrava.
A vida de Isaura piora muito com a morte de Gertrudes e do Comendador. Leôncio se torna cada vez mais insistente e sua paixão secreta pela escrava é descoberta primeiro por Henrique (Gabriel Gracindo), cunhado de Leôncio, que também é apaixonado por Isaura; e, logo depois, por Malvina, que não demora muito a perceber a obsessão de seu marido pela bela escrava.
Por conta dos acontecimentos, Leôncio aparece assassinado, misteriosamente, dentro do seu quarto. O último mês da novela gira em torno do mistério de “quem matou Leôncio?”.
Isaura ainda corre risco devido à Branca, que não se conforma em ter perdido Álvaro para ela. Mas a felicidade é o destino do casal apaixonado, e a bela casta Isaura consegue se casar, pura e inocente, com seu amado, no fim da história.
É a mesma história de amor, em forma de folhetim, que há mais de 100 anos encanta os brasileiros de todas as idades, com acréscimo de poucos personagens para rechear a trama.
O fundo histórico da novela é a luta pela liberdade dos escravos, ainda no começo da causa abolicionista, no florescimento da cultura do café no Brasil.
Além da história principal, há também na novela o amor de Helena (Fernanda Nobre), a filha caçula do Coronel, por Gabriel (André Fusko), o irmão de Tomásia.
Além destes personagens, há ainda João (Ivan de Almeida) e Joaquina (Chica Lopes), dois velhos escravos que ajudam Isaura, como podem, na fazenda. A invejosa Rosa (Patrícia França), escrava como Isaura, que faz tudo que pode contra a mocinha da história e é, na realidade, filha do Coronel Sebastião. O escravo André (Déo Garcês), rapaz de excelente caráter, também apaixonado por Isaura, foge da fazenda e se torna líder de um quilombo. Bernardo (Christovam Neto) é um negro que acha um velho garimpo e se torna um dos homens mais ricos da cidade. E Moleca (Bárbara Garcia) é uma escrava apaixonada por André, que rejeita Bernardo e depois se arrepende quando ele se torna muito rico.