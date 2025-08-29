Ela está de volta! A Escrava Isaura, clássico de TV brasileira, retorna à tela da RECORD Ícone da teledramaturgia brasileira, a novela será exibida a partir desta segunda-feira (1°), às 15h30, agora em versão remasterizada A Escrava Isaura|Do R7 29/08/2025 - 13h35 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Escrava Isaura retorna à tela da RECORD nesta segunda (1°) Divulgação/RECORD

Trama marcante na história da teledramaturgia brasileira, A Escrava Isaura volta às tardes da RECORD nesta segunda-feira (1°), a partir das 15h30. Adaptação do romance de Bernardo Guimarães, escrito há 150 anos, a novela conta a saga de Isaura (Bianca Rinaldi), que nasce em 1835, na fazenda do Comendador Almeida (Rubens de Falco), em Campos dos Goytacazes (RJ).

Isaura é filha da bela Juliana (Valquíria Ribeiro), escrava de Almeida, e do feitor da fazenda, Miguel (Jackson Antunes). Juliana morre pouco depois do parto, e Isaura é criada e educada por Gertrudes (Norma Blum), esposa do Comendador, que sempre quis ter uma filha. Apesar da excelente educação, e da pele clara, Isaura não deixa de ser cativa do fazendeiro, já que é filha de uma escrava de sua propriedade.

Depois de contar a história de amor entre Juliana e o feitor Miguel, e o nascimento da filha dos dois, a trama avança para 1854, quando Isaura já é uma bela jovem de 19 anos. Mas tudo se complica na vida dela quando Leôncio (Leopoldo Pacheco), filho do Comendador, retorna à fazenda e se apaixona loucamente pela linda escravinha. Por interesses financeiros, Leôncio é obrigado a se casar com Malvina (Maria Ribeiro), filha do rico Coronel Sebastião (Paulo Figueiredo). Ainda assim, ele tenta seduzir Isaura, e a quer como sua amante. Contudo, todas as tentativas e propostas de Leôncio são sempre rechaçadas pela virtuosa Isaura.

Gertrudes sonha dar a liberdade à sua querida Isaura, mas morre antes de conseguir realizar este objetivo. Pouco depois, o Comendador Almeida também falece, e Leôncio queima o testamento em que o pai deixava a alforria para Isaura e, com isso, torna-se o dono da escrava.

‌



Paixão, obsessão e fuga

A vida de Isaura piora muito após as mortes de Gertrudes e do Comendador. Leôncio se torna cada vez mais insistente, e a paixão secreta pela escrava é descoberta por Henrique (Gabriel Gracindo), seu cunhado, que também é apaixonado por Isaura. E Malvina não demora muito a perceber a obsessão de seu marido pela bela escrava.

Leôncio se recusa a vender Isaura para o pai dela, Miguel, que há 20 anos junta dinheiro, com o maior sacrifício, para comprar a liberdade da filha. Muito magoada e humilhada com a situação, Malvina decide retornar para a casa de seu pai. Com isso, Isaura fica completamente à mercê de Leôncio, que ameaça castigá-la, caso ela não ceda às suas investidas. Para se livrar do fazendeiro, Isaura é obrigada a fugir com seu pai para bem longe dali.

‌



Na fuga, Isaura e Miguel recebem ajuda da Condessa Tomásia (Mayara Magri), mulher que sofreu muito nas mãos de Leôncio, foi abandonada por ele sem um tostão – quando o fazendeiro se casou com Malvina – e, mais tarde, se tornou milionária após o casamento com o Conde de Campos (Carlo Briani).

Nasce um grande amor

Isaura se refugia em uma chácara perto de São Paulo, onde adota o nome de Elvira, e vive longe de tudo e todos. Porém, a escrava acaba conhecendo o jovem abolicionista Álvaro (Theo Becker), que costuma nadar perto do lugar onde ela está morando. O amor nasce entre os dois jovens, mas Isaura foge de Álvaro, pois sabe que não pode ser dele, afinal, é uma fugitiva.

‌



Apaixonado por Isaura, Álvaro desiste do casamento com Branca (Renata Dominguez), irmã de seu melhor amigo, Geraldo (Caio Junqueira).

Determinado a conquistar o amor de Isaura, Álvaro insiste em levá-la a um baile na região e ela aceita. Só que no local do evento o pior acontece, e a escrava é reconhecida por Martinho, o capitão-do-mato, que estava à sua procura. Desesperado, Álvaro protege Isaura e tenta impedir Martinho de levá-la, mas o juiz ordena que a cativa seja devolvida ao seu dono e, pouco depois, Leôncio chega para buscá-la.

Mas, enquanto Isaura estava foragida, Leôncio reatou o casamento com Malvina. E desta vez, é ela quem impede que o marido continue a importunar a escrava. Malvina exige que Leôncio cumpra a vontade de seus pais e dê a liberdade a Isaura de uma vez por todas.

Sem saída, falido, e dependente do dinheiro do sogro, Leôncio é obrigado a concordar com a esposa. Mas, irado por não ter Isaura, ele se vinga e impõe uma condição para dar a liberdade à escrava: que ela se case com o corcunda Belchior (Ewerton de Castro), o jardineiro da fazenda. A ideia do fazendeiro é que, já que Isaura não será sua, vai entregá-la ao homem mais feio da cidade.

Um crime misterioso

Empenhada em fazer Leôncio pagar por suas maldades, a Condessa Tomásia usa sua fortuna para forçar a falência total do fazendeiro e do sogro dele, Coronel Sebastião. Tomásia e Álvaro conseguem, então, resgatar a hipoteca de todos os bens de Leôncio, inclusive a escrava Isaura, que deixa de ser propriedade dele justamente no dia em que se casaria à força com Belchior.

E uma reviravolta acontece na trama quando Leôncio aparece morto dentro do seu quarto na fazenda. A partir daí, um grande mistério marca a história: Quem matou Leôncio? Não demora muito para que Isaura e Álvaro sejam presos, acusados pelo crime.

Um tempo se passa e, mesmo após o assassino de Leôncio ser descoberto, Isaura ainda enfrenta obstáculos, dessa vez por causa de Branca, que não se conforma em ter perdido Álvaro para a ex-escrava. Somente depois de muito sofrimento e desafios é que Isaura se casa com seu amado e consegue, finalmente, ser livre e feliz.

História clássica e tramas paralelas

A novela A Escrava Isaura é a mesma história de amor escrita por Bernardo Guimarães e que, há 150 anos, encanta brasileiros de todas as idades. O fundo histórico da trama é a luta pela liberdade dos escravos, ainda no começo da causa abolicionista, na época do florescimento da cultura do café em nosso país.

O folhetim, conta com o acréscimo de outros personagens que deixam a produção mais envolvente.

Além da trama principal, há acontecimentos paralelos, como o amor de Helena (Fernanda Nobre), filha caçula do Coronel Sebastião, e Gabriel (André Fusko), irmão de Tomásia. E ainda: João (Ivan de Almeida) e Joaquina (Chica Lopes), velhos escravos, que ajudam Isaura na fazenda; a invejosa Rosa (Patrícia França), escrava que faz tudo o que pode para prejudicar Isaura; o escravo André (Déo Garcês), rapaz de excelente caráter, apaixonado por Isaura, que foge da fazenda e se torna líder de um quilombo; Bernardo (Christovam Neto), negro que encontra um velho garimpo e se torna um dos homens mais ricos da cidade; Moleca (Bárbara Garcia), jovem escrava apaixonada por André e que rejeita Bernardo antes de ele enriquecer.

Novela de: Tiago Santiago e Anamaria Nunes

Colaboração: Altenir Silva

Roteiro final: Tiago Santiago

Direção: Herval Rossano e Emílio Di Biasi

Direção-Geral: Herval Rossano

Adaptação livre do romance de Bernardo Guimarães

Conheça os personagens de A Escrava Isaura:

Publicidade 1 / 18 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share De volta à tela da RECORD, A Escrava Isaura é um clássico da teledramaturgia brasileira que promete levar ainda mais emoção para as tardes da emissora, a partir da próxima segunda (1º). Que tal relembrar os principais personagens da trama? Divulgação/RECORD

A Escrava Isaura retorna na próxima segunda (1º), a partir das 15h30. Você também pode acompanhar a trama pelo RecordPlus, quando e onde quiser!