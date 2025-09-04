Entenda por que Tomásia quer se vingar a qualquer preço de Leôncio
De volta à tela da RECORD, a trama de A Escrava Isaura já tem deixado o público sem fôlego nesta fase inicial
Em A Escrava Isaura, longe da fazenda e dos olhos do Comendador Almeida (Rubens de Falco), Leôncio (Leopoldo Pacheco) deixou os estudos de lado na capital, acumulou dívidas com agiotas e enganou a encantadora Tomásia (Mayara Magri).
Com três meses de gravidez, a jovem contou a novidade a Leôncio. Após tantas juras de amor e promessas de casamento, o que poderia dar errado?
Mas a reação dele foi o oposto do que Tomásia esperava e Leôncio ficou transtornado com a notícia. Com frieza, ele admitiu que todo aquele amor não passava de uma mentira, e que nunca se casaria com a jovem, até porque sua família estava falida. Abandonada e grávida, Tomásia jurou vingança.
Para quitar as dívidas de Leôncio, o Comendador Almeida arranjou o casamento com Malvina (Maria Ribeiro), herdeira mais velha do Coronel Sebastião (Paulo Figueiredo), dono de muitas terras e amigo da família.
Um sarau foi organizado para anunciar o noivado, e a notícia chegou aos ouvidos de Gioconda (Miriam Mehler), mãe de Tomásia. Ingênua da maldade dos Almeida, ela insistiu para que a família fosse ao evento cobrar dinheiro do Comendador, um valor que pudesse sustentar Tomásia e pagar os estudos do bebê.
Foi na própria festa de noivado, que Leôncio empurrou a jovem Tomásia da escada. A queda fez com que ela perdesse o bebê, e a deixou infértil para sempre, sem chances de realizar o sonho de ser mãe.
Furiosa e disposta a se vingar, Tomásia, em um ato de coragem, invadiu o casamento de Malvina e Leôncio. Na porta da igreja, declarou ser contra a união e revelou a todos que Leôncio havia tentado matá-la.
A Escrava Isaura vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 15h30, na RECORD.
