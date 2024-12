‘As atitudes dela na casa assustavam todo mundo’, dispara Flora sobre Suelen | Live do eliminado

Na noite desta sexta-feira (06), Flora Cruz conversou com Lucas Selfie na Live do Eliminado. Durante a entrevista, Flora comentou sobre sua amizade com Suelen e também sobre ter recebido plaquinhas negativas da peoa durante a dinâmica do programa ‘Hora do Faro’. Acho que ela pegou pesado, fui muito parceira dela’, declarou Flora.‘As atitudes dela na casa assustavam todo mundo’, disse Flora. A filha do cantor Arlindo Cruz também afirmou que pode ter sido falsa com Suelen.