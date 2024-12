Live do Eliminado: Flora fala sobre a combinação com Julia e sua relação com Suelen | A Fazenda 16 A 11° eliminada da temporada também falou sobre seus principais embates e de como se sentiu realizada com sua trajetória no programa

Live do Eliminado|Do R7 07/12/2024 - 01h48 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share