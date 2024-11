Gizelly comenta sobre suas reações durantes as eliminações | A Fazenda 16

As reações de Gizelly durante as Roças foi algo que chamou muita a atenção do público. Lucas Selfie mostrou para a advogada esses momentos, em que geralmente ela estava na cozinha. A ex-peoa revelou que sempre estava fazendo alguma coisa para não mostrar seu rosto, uma vez que ela não conseguia esconder como estava se sentindo com a volta de determinado peão a Sede.