Fernando relembra sua principal briga com Luana e cita segredo da peoa | Live do Eliminado

Fernando relembrou uma de suas brigas com Luana. Ele comentou do fato da influenciadora ter escondido as latas de leite condensado e também que achou pior a ameaça direcionada a ele do que a cadeira que a peoa jogou no chão. O cozinheiro ainda falou que acredita que a mudança de posicionamento dela foi uma estratégia e não afeição pelos meninos do G4. Para finalizar o assunto, o décimo eliminado citou o famigerado segredo de Luana que Gizelly contou para poucos.