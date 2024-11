Babi analisa vídeo de suposta agressão de Sacha em Fernanda | Live do Eliminado

Durante a Live do Eliminado desta sexta-feira (22), Babi falou sobre a suposta agressão de Sacha em Fernanda. A peoa reviu o momento e foi questionada por Márcia Fu se realmente havia ocorrido realmente uma atitude violenta por parte do ator. A nona eliminada ressaltou que ela teve outra perspectiva do instante, sendo que ela estava de um ângulo e a câmera em outro. Ela ainda respondeu se pediria desculpas a Sacha por chamá-lo de agressor