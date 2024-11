Live do Eliminado: Babi relembra momentos tensos que vivenciou no programa | A Fazenda 16

Babi Muniz, a nona eliminada de A Fazenda 16, participou nesta sexta-feira (23), da Live do Eliminado, apresentada por Lucas Selfie e Márcia Fu. A ex-peoa relembrou de alguns momentos polêmicos que vivenciou no programa, como a suposta agressão de Sacha em Fernanda. Ela também respondeu perguntas dos usuários do Kwai e viu algumas postagens sobre sua trajetória no jogo.