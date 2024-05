Barracos, fofocas e encaradas: veja o resumão da semana de A Grande Conquista

Novidades |Do R7

Os Conquisteiros movimentaram a semana do reality show! (Reprodução/PlayPlus)

Se houvesse uma votação para definir a palavra que resume a semana em A Grande Conquista 2, uma forte candidata ao prêmio seria “treta”. Os Conquisteiros mostraram que estão na disputa para o que der e vier. Perdeu algo? Preparamos um resumão para te deixar por dentro de tudo!

Porquinho no chiqueiro

A dinâmica da semana pegou fogo! Cada jogador deveria escolher um porquinho de pelúcia de um rival e justificar a escolha. Feito isso, vinha a melhor parte: arremessar o bichinho no chiqueiro com ajuda de uma alavanca. Se acertasse a mira, tirava pontos do rival. Guipa foi direto e reto ao dizer para Anahí que ela inflama brigas na Mansão e Vinigram disse que a modelo só “fala na cara” dos outros em dinâmicas e programas ao vivo. Eita!

Os Conquisteiros pegaram a roupa suja da dinâmica e lavaram na sala da Mansão. “Vocês têm que combinar antes da dinâmica se são amigos ou não, fica difícil de entender”, alfinetou o militar sobre aproximação de Brenno Pavarini com a cantora. Mari disse que diferente dele, não era aliada do modelo e virou as costas: “Você descartou ele como descarta outras pessoas aqui que prefiro não citar”.

Teve consenso!

A primeira vaga na berlinda foi ocupada por Brenno, por decisão em consenso dos Donos da Mansão, Hadad e Kaio. O empresário concordou com o militar durante uma conversa na suíte e disse que tem interesse em ouvir a opinião do público sobre o Brenno e sair da “mesmice” dos mesmos embates. O ator não ficou calado quando foi indicado: “Sinto uma apunhalada nas costas”.

Acusações e encaradas após votação

E o que não falta nesse reality é treta e já virou tradição os embates depois de uma Zona de Risco. Quando a formação acabou, a briga explodiu na Mansão com direito a encarada. “Brennão, você vai sair em breve do programa, estou te avisando, vai seu usado por ela”, soltou Guipa, incluindo MC Mari na discussão: “Tenho pena de você”, disse a cantora. Bruno Cardoso também entrou na confusão e disse que Guipa quando encara as pessoas de perto produz conteúdo inadequado para o programa.

Mas as brigas não acabaram por aí! Hadad e Anahí também discutiram: “Aqui você não vai arrumar nada, muda sua rota”, disse o empresário, após afirmar que a rival é debochada.

Depois foi a vez de Kaio Perroni e Brenno tretarem! O militar chegou para o ex-aliado e soltou: “Não esperou nenhum minuto para ir correndo para a Mari falar mal de mim”. O modelo tentou se explicar, mas Kaio não quis ouvir, então Brenno se deu o direito de encerrar a conversa.

Tchau, MC Mari!

MC Mari foi a segunda eliminada do reality após cair em uma Zona de Risco contra Anahí e Brenno Pavarini. A cantora recebeu apenas 16,98% dos votos do público. A cantora foi para a berlinda quando Kaio, vencedor da Prova da Virada, precisou indicar um adversário para ocupar o seu lugar. “A minha escolha é uma escolha coerente com o meu jogo”, disse o ex-militar. Será que Kaio ficou feliz ao eliminar a principal adversária?

Mais uma dose de tretas

Os Conquisteiros estavam prontos para o embate! Rolou discussão entre Edlaine Barboza e Lizi Gutierrez por conta do barulho no quarto, e a briga virou uma megatreta envolvendo a amizade próxima da influencer com Kaio Perroni.

Any também teve um arranca-rabo com Fellipe Villas! Ela não gostou de saber que o colega estava alertando Guipa sobre a votação, explicando que se o jornalista tivesse votado na Conquisteira, teria se livrado da berlinda mais rapidamente. Por sua vez, o policial ficou bravo com Guipa, por passar sua fala para Edlaine e Kaio: “Leva e traz!”

Mansão sob nova direção

Se teve despedida significa que tem novos Donos chegando na área. Hideo venceu a dinâmica dos Donos e convidou De Albú para ocupar a segunda vaga. O nutricionista perguntou o motivo e o professor respondeu que estava perdido em saber quem tinha ele como prioridade. Hideo ainda afirmou que enxerga o Conquisteiro como “neutro” no jogo. A dupla já está mexendo os pauzinhos para decidir o indicado.

Festa

Com uma decoração absurdamente criativa, o festerê da semana serviu dancinhas, animação e conversas sobre jogo! Brenno analisou as estratégias de Edlaine e Kaio, contando sua opinião detalhada para Catia Paganote. Já com Hadad, o modelo conversou sobre Zona de Risco. Kaio teve uma longa conversa com Fellipe, e revelou ao colega que se sente cansado por perceber que algumas pessoas tentam controlá-lo.

Se quiser saber tudo o que rolou na festa, assista ao programa deste domingo (26)!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

