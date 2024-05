Reviravolta, tretas e quebra de alianças: relembre a semana de A Grande Conquista O público ficou surpreso com as brigas entre amigos e a eliminação da Dona da Mansão

A semana foi intensa em A Grande Conquista! (Reprodução/PlayPlus)

A Grande Conquista é uma caixinha de surpresas! Jogadores que eram unidos na Vila, estão quebrando o pau na Mansão, Baronesa foi de Dona à primeira eliminada em poucos dias, rolaram confusões por comida, Prova da Virada e troca de chefia. Se você gosta de reality movimentado, seu lugar é aqui: relembre os momentos marcantes da semana!

Centavos ou milhões?

A dinâmica da semana foi regada a discussões! Cada participante escolhia um amigo para sentar na poltrona de milhões, um desafeto para ocupar a lata de centavos e justificava as escolhas. Cel chamou MC Mari para o banquinho negativo por conta dos palavrões que ela solta no dia a dia. A cantora ficou incomodada: “Recolha a sua insignificância. Lá fora você procura o que significa!”

Outra confusão aconteceu entre Rambo e Guipa. Taty Pink colocou o jornalista na lata e disse que o humorista tinha dito que Guipa falava mal dela. No meio da discussão, Bruno Cardoso viu que o jornalista estava afirmando que nunca tinha dito nada da cantora e resolveu interferir, contando que na noite anterior, Guipa falou que votaria em Taty. Foi uma super confusão!

Não houve “bom senso”

Uma das regras mais importantes do jogo foi quebrada durante a semana. Baronesa e Rambo não conseguiram entrar em consenso no voto dos Donos e acabaram caindo na Zona de Risco por consequência. Quando a empresária explicou o impasse para Rachel Sheherazade, acabou criando um meme ao confundir as palavras consenso e bom senso.

A atitude dos dois em não ceder ou tentar convencer o outro a votar em alguém, levou ambos para a Prova da Virada, acompanhados de Bruno. Rambo levou a melhor e se safou, mas Baronesa foi para a berlinda e acabou sendo eliminada com 22% dos votos contra Guipa e Bruno. Um reinado relâmpago!

Madrugada caótica!

A primeira votação da temporada foi épica! Além da reviravolta dos Donos, rolaram brigas engraçadas, discursos quilométricos e diversas tretas após a formação da Zona de Risco. Após votar em Catia pela “soberba” da Conquisteira, Edlaine e a rival trocaram farpas. Em certo momento, a influenciadora soltou: “Famosa é a Xuxa, ninguém te conhece”, gerando memes na internet.

Cel também foi alvo de comentários do público, pois durante justificativa de voto em Mari, citou um momento filosófico do dia: “Hoje acordei muito pensativo e na hora que saí lá fora, tava nublado, falei, pô, o céu está nublado hoje, inclusive chorei por isso”, citou, confundindo a cabeça dos colegas.

Após o votatório, rolou uma super briga entre Bruno, Guipa e Lizi Gutierrez. A ex-peoa de A Fazenda chegou a dizer que iria tirar a máscara do palhaço, e o jornalista ameaçou Bruno: “Vou te pegar lá fora!”

Lizi também trocou ofensas com Kaio, alegando que ele era falso e tinha largado a mão de Geni. Bruno defendeu o amigo chamado a Conquisteira de planta.

Unidos, só que não!

Duas grandes amizades viraram ruínas. A primeira a colapsar foi entre Guipa e Catia Paganote, que se conheceram na Casa Verde da Vila e se tornaram prioridade um do outro na Mansão. O jornalista usou uma fala da amiga para alfinetar Bruno Cardoso na votação, A ex-Paquita ficou irritada e alegou que Guipa tirou sua fala de contexto. Por conta da ação dele, Bruno votou em Catia. A competidora ficou super irritada com Guipa e cortou relações!

Outra amizade que virou mágoa foi com Brenno Pavarini e Edlaine Barboza. Ela chegou a dizer para Kaio Perroni que tinha o modelo como uma de suas prioridades, ao lado do militar e de Vinigram. Porém, rolou um certo ciúme de Brenno, que via a influenciadora e Kaio se tornarem “uma unidade” e deixarem ele de lado. Eles se alfinetaram na dinâmica A Conquista do poder e quase não estão se falando.

Troca de chefia

Hadad levou a melhor na Troca de Poder e chamou Kaio para dividir o cargo de Dono da Mansão com ele. O empresário convidou Fernando Sampaio e MC Mari para frequentar o quarto, e o militar escolheu Edlaine, gerando climão com Dona Geni. Os mandachuvas e amigos ganharam um churrasco delicioso e fizeram os outros jogadores babarem de vontade! Durante a primeira noite de comando, os Donos já conversaram sobre seus alvos. Kaio disse que votaria em Lizi, e Hadad mirou em Anahí Rodrighero.

Mucha Lucha

A festa da semana foi inspirada nas lutas livres do México! Com um cenário todo ambientado em uma academia de boxe, a decoração contou com um ringue, cartazes do esporte e muitas cores! Rolou parabéns especial para Hideo, que fez aniversário na madrugada da festa. Os Conquisteiros se acabaram na pista de dança e beberam todas! Lizi até revelou para Vinigram que pegaria Hadad no reality!

Veja o momento:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Conheça os emojis dos participantes de A Grande Conquista 2:

share Os 20 Conquisteiros da Mansão passaram por um difícil período na Vila e tiveram a ajuda dos fãs para chegarem à segunda fase de A Grande Conquista! Para engajar ainda mais as torcidas, cada participante tem um emoji que o representa. Qual é o seu favorito?