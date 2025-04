Achamos em São Paulo: Artista usa resto de obras para mudar paisagem de vila na zona leste

Nelson Elias Moreira, artista de 61 anos, utiliza cacos de azulejos e restos de obras para mudar a paisagem da Vila Nova York, em São Paulo . "Os caquinhos falam comigo", afirma Nelsinho, que transforma pedaços quebrados em mosaicos artísticos sem cobrar por seu trabalho. Desde que iniciou sua jornada com pisos doados, ele já modificou 40 imóveis e pretende seguir embelezando o bairro. "Eu quero mudar o bairro que eu moro", ressalta ele, destacando a importância de autorização dos proprietários e do desejo de transformação. Seu trabalho vem gerando admiração entre moradores e visitantes.



