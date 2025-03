Achamos em São Paulo: Centro de Tradições Nordestinas oferece delícias da culinária da região

No Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo , a rica culinária nordestina é apresentada. Vicente ensina a preparar a tradicional galinha caipira, já Dona Francisca traz a famosa buchada de bode, servida com pirão. O sarapatel, um prato à base de miúdos de porco, é cozido com temperos diversos. Já o baião de dois combina arroz, feijão fradinho e carnes. .



