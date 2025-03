Achamos em São Paulo: Comida mineira conquista os paulistas e é eleita a melhor regional do país

A culinária mineira conquistou São Paulo com sua simplicidade e sabor característico. Restaurantes especializados na cidade oferecem pratos tradicionais como vaca atolada, um ensopado de costela bovina com mandioca, e o famoso mexidão, feito de arroz, feijão, carne seca e ovo. Outro destaque é o prato zona da mata, que inclui mandioca frita, carne de sol e tutu de feijão. As decorações dos restaurantes remetem ao estilo de vida de Minas Gerais, com fotos de casinhas modestas e a típica namoradeira na janela. Os chefs atribuem o sucesso ao tempero caseiro e ao amor colocado no preparo das iguarias. Os estabelecimentos atraem um público diversificado de mineiros, paulistanos e até mesmo turistas internacionais, todos em busca de um pedacinho de Minas em São Paulo.



