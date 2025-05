Achamos em São Paulo: Culinária de estados do Norte conquista paulistanos

A culinária de estados da região Norte tem cada vez mais conquistado admiradores em São Paulo. Em um dos preparos, até formiga saúva é um dos ingredientes. O x-caboquinho e a banda de tambaqui são sucessos entre os clientes. A moqueca de banana oferece uma opção vegana. O açaí é servido na tigela com farinha de tapioca ou mandioca, surpreendendo os paladares paulistanos. Chefs paraenses e amazonenses garantem uma experiência gastronômica autêntica, com sabores das suas terras natais.



