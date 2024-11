Achamos em São Paulo: Entregador se veste como Motoqueiro Fantasma na zona norte de SP

Um motociclista chamou a atenção ao incorporar o visual de Blaze, o personagem popularmente conhecido como Motoqueiro Fantasma, na Vila Maria (SP). Vestindo-se como o justiceiro dos quadrinhos, ele circula pelo bairro, interagindo com moradores e até realizando uma performance enquanto comia pizza. Além do Motoqueiro Fantasma, a noite também contou com a presença de um artista do Piauí, famoso por suas imitações de Michael Jackson, que animou o público com uma apresentação nostálgica.