Achamos em São Paulo: Família de jacarés vive em lago de parque em Interlagos

Dois jacarés da espécie Papa Amarelo, Wally e Nina, habitam um lago no Parque Jacques Costeau, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Os moradores afirmam que reptéis estão presentes há décadas, possivelmente desde 1960.



Jean, morador da região há 40 anos, diz que os viu em três ocasiões, a última delas quando passeava com o filho. . A entrada do público é proibida para preservar o habitat dos animais. "Eles aparecem mais nos dias quentes", comenta Susan, frequentadora do local.



Recentemente, um cachorro invadiu a área e foi atacado por um dos jacarés, mas foi resgatado e recebeu cuidados. Os répteis ajudam no controle populacional de piranhas no lago, garantindo o equilíbrio ambiental. Agora, com filhotes, a família de jacarés é considerada um patrimônio do bairro.



