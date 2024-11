Achamos em São Paulo: Mansão abriga zoológico com animais inusitados

Uma mansão localizada na zona sul de São Paulo abriga um zoológico que abriga mais de 130 animais. O espaço é vigiado por câmeras e ocupa uma área de 2.000 metros quadrados. Entre os habitantes estão flamingos, cobras, minivacas e cervos. O local foi idealizado com o objetivo de oferecer terapia assistida a crianças com autismo. As visitas são abertas ao público em geral e permitem contato direto com os animais.