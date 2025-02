Câmera do Balanço: Banhistas se arriscam e nadam em represas como forma de lazer

Em São Paulo, banhistas ignoram placas de proibição e nadam em represas para se refrescar. No entanto, as águas que parecem tranquilas, podem esconder muitas armadilhas. Atitudes imprudentes e o consumo de bebidas alcoólicas aumentam o risco de afogamentos. Em 2022, 45 pessoas se afogaram em represas no estado. A Sabesp alerta que essas áreas são apenas para abastecimento, não recreação.