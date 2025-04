Câmera do Balanço: Farmacêuticos prescrevem remédios sem orientação médica em São Paulo

A Câmera do Balanço flagrou uma prática preocupante em farmácias de São Paulo: farmacêuticos prescrevendo medicamentos sem autorização médica. Embora muitos pacientes busquem alívio rápido, especialistas alertam sobre os riscos dessa conduta. O Conselho Federal de Farmácia monitora esses casos, especialmente após a Justiça ter suspendido a permissão temporária para a prescrição de medicamentos por farmacêuticos. As consequências legais incluem ações por exercício ilegal da medicina e indenizações caso haja danos ao paciente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!