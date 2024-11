Câmera do Balanço investiga polêmica das bolinhas mágicas para dentes

Algumas pessoas encontraram um jeito perigoso e clandestino de lidar com a falta de um dente ou a busca por um sorriso perfeito: as ‘bolinhas mágicas’ de resina que, quando misturadas com água, viram uma massa que pode ser modelada. Elas custam menos de R$ 20 e são encontradas na internet. Mas o que pode parecer uma alternativa barata, pode representar um grande risco para a saúde bocal. A Câmera do Balanço foi conferir. Acompanhe!