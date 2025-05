Câmera do Balanço: Mãe com bebê de colo fica presa entre portas do metrô e da plataforma em SP

Ocorreu um novo acidente na Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo. Uma mãe com um bebê de colo ficou presa entre as portas do metrô e da plataforma na mesma linha onde um homem morreu em um acidente parecido. Lourivaldo ficou preso entre as portas, mas o trem saiu. A Câmera do Balanço foi conferir o comportamento dos passageiros e entender o motivo desses acidentes. Confira.



