Câmera do Balanço: Terreno vira lixão a céu aberto e ameaça saúde de moradores da Grande SP

Moradores de Carapicuíba, em São Paulo, são obrigados a viver ao lado do lixo que é depositado todos os dias em um terreno, praticamente um lixão a céu aberto. Lá existe, também, uma passagem perigosa utilizada por pedestres todos os dias. O terreno virou ponto de descarte irregular. A Câmera Do Balanço tem flagrantes de pessoas jogando de tudo por ali: entulho, estrado de cama e até poltrona. Os moradores dizem que o problema já dura 10 anos, mas piorou agora. Algumas pessoas até contraíram doenças e sofreram fraturas nesse caminho cheio de lixo. Acompanhe!



