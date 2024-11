Prédios comerciais de SP são seguros? A Câmera do Balanço foi às ruas conferir

O incêndio em um shopping da região do Brás na última quarta (30), foi o segundo na região em três dias. Nesse caso, os dispositivos de água, responsáveis por atuar quando há sinais de incêndio, não funcionaram. Além disso, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros estava vencido. A pergunta que fica no ar é: será que os prédios comerciais de São Paulo são seguros? A Câmera do Balanço foi às ruas investigar e flagrou dezenas de irregularidades. Acompanhe!