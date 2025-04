Motorista embriagado tomba carro em São Paulo e gera confusão Acidente em Lajeado envolveu motorista sob suspeita de embriaguez Dentro da Notícia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dentro da Notícia: Carro tomba no meio da rua e motorista começa a brigar com pessoas em volta

Na rua Luiz Álvares de Espinha, em Lajeado, zona leste de São Paulo, um carro tombou após perder o controle. O motorista e uma passageira conseguiram sair do veículo pelo vidro lateral enquanto populares se aglomeravam no local para oferecer ajuda. Testemunhas relataram que o condutor parecia estar sob influência de álcool, embora isso ainda não tenha sido confirmado pelas autoridades.

O incidente gerou uma confusão quando o motorista se envolveu em uma discussão com outro homem, dono de um carro estacionado nas proximidades. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente para determinar responsabilidades e possíveis penalizações.

Assista em vídeo - Dentro da Notícia: Carro tomba no meio da rua e motorista começa a brigar com pessoas em volta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!