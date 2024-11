Exclusivo: alunos de direito de SP denunciam golpe de empresa que vendeu visitas falsas a Brasília

Alunos de direito de uma universidade de São Paulo ficaram no prejuízo ao comprarem visitas ao Supremo Tribunal Federal e a outras instituições de Brasília. Segundo as vítimas que fecharam a viagem, a empresa cobrou R$ 2,7 mil no pacote de cinco dias, com passagens, hospedagem, refeições e passeios monitorados, mas não realizou o passeio. O responsável por organizar tudo, Vagner Olegário, contou aos estudantes que o preço das passagens aumentou e não tinha como comprar.