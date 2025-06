Exclusivo: Noiva de Cristian Cravinhos exibe tatuagem com o nome dele no pescoço

A noiva de Cristian Cravinhos falou pela primeira vez com uma equipe de televisão. Amanda Barbieri vai se casar com o homem condenado a 38 anos de prisão pela morte do casal Richthofen. Foi ela quem procurou Cristian pelas redes sociais e, quando eles se encontraram, Amanda afirmou que foi amor à primeira vista. Acompanhe o depoimento da mulher que tatuou o nome de Cristian Cravinhos no pescoço como prova de amor ao homem que participou de um dos crimes mais marcantes do Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!