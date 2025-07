Família transforma casamento em festa econômica no Espírito Santo Evento planejado para R$ 30 mil foi realizado por R$ 15 mil com apoio familiar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 16h09 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h09 ) twitter

Família se une para ajudar casal e organiza festa de casamento pela metade do preço no ES

Lorayne Magescky e Pedro Henrique, um casal do Espírito Santo, realizaram um casamento memorável com a ajuda de suas famílias, gastando metade do valor inicialmente previsto. A cerimônia ocorreu na casa dos sogros de Pedro, em Sooterama, Espírito Santo, transformando-se de uma simples confraternização para um evento especial.

As famílias Assunção e Magescky dividiram tarefas para contribuir com a organização do casamento. Desde o vestido da noiva, costurado pela tia Margareth e bordado pela mãe Leni, até a decoração feita à mão, todos os detalhes foram cuidadosamente preparados pelos familiares.

Com tendas alugadas e decoração personalizada, a festa reuniu 60 convidados em um ambiente acolhedor. O vestido de cetim e organza simbolizou o esforço coletivo da família para tornar o dia inesquecível.

O casal demonstrou que é possível realizar um casamento dos sonhos sem gastar uma fortuna, destacando a importância da união familiar e criatividade na superação de desafios financeiros.

