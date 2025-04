Médica influenciadora é condenada a mais de 16 anos por tráfico de drogas Larissa Gabriela Lima foi presa em São Paulo durante operação que desvendou esquema criminoso familiar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 14h58 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h58 ) twitter

Médica que cuidava do dinheiro de organização criminosa é condenada a mais de 16 anos de prisão

Larissa Gabriela Lima, médica e influenciadora digital de 30 anos, foi condenada a 16 anos e 6 meses de prisão por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ela foi detida em São Paulo durante uma investigação da Polícia Federal que revelou um esquema ilícito envolvendo sua família. O plantio de maconha começou em Pernambuco e expandiu-se para a Bahia.

Os lucros eram usados na compra de imóveis luxuosos, com contas bancárias familiares ocultando o fluxo financeiro. Após quase um ano de investigação, a operação Cariri desmantelou a rede criminosa.

Durante a operação policial, o pai de Larissa foi morto em um confronto com as autoridades. Além dela, sua mãe e irmã também foram presas. A sentença foi proferida pela terceira vara criminal de Feira de Santana (BA), que também condenou outros cinco envolvidos no esquema.

Assista em vídeo - Médica que cuidava do dinheiro de organização criminosa é condenada a mais de 16 anos de prisão

