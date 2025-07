Médico agredido durante assalto próximo à estação Barra Funda Quatro criminosos atacaram a vítima ao retornar de viagem em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 15h27 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h27 ) twitter

Médico é agredido com socos e chutes durante assalto ao lado da estação Barra Funda

Um médico foi violentamente agredido por quatro criminosos em um estacionamento próximo à estação Barra Funda, em São Paulo. Ao retornar de viagem, ele foi seguido por indivíduos armados que o jogaram no chão antes de roubar suas malas e bolsa. O carro e o celular não foram levados.

A região é conhecida por frequentes assaltos. No início do mês, uma mulher foi ameaçada com um facão perto do terminal, mas conseguiu ajuda para imobilizar o ladrão. Também houve o caso do publicitário Adriano Campos Fedreira, que morreu após ser agredido na passarela das quatro estações. A polícia identificou três menores suspeitos nesse caso.

Moradores relatam insegurança constante na área e pedem medidas efetivas de segurança. Após o ataque, o médico recusou atendimento hospitalar imediato e pretende registrar o ocorrido na delegacia.

Assista ao vídeo - Médico é agredido com socos e chutes durante assalto ao lado da estação Barra Funda

