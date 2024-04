"É uma cidade financeira, eles não se importam com as pessoas", desabafa sem-teto em Las Vegas As pessoas em situação de rua contam detalhes sobre o lado obscuro da cidade dos cassinos

O lado obscuro da cidade dos cassinos é uma grande pobreza e condições sociais precárias pelas ruas de Las Vegas. As pessoas que vivem em situação de rua relataram as dificuldades que enfrentam e como se sentem. “É uma cidade financeira, eles não se importam com as pessoas”, disse um dos entrevistados.