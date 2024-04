Roberto Cabrini descreve as dificuldades que teve ao entrar em kibutz destruído pelo Hamas Atrocidades cometidas pelo grupo terrorista impressionaram o jornalista em Israel

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No dia 7 de outubro de 2023, Israel sofreu o pior ataque terrorista de sua história. Começava ali também o desafio de reportar ao Brasil uma nova guerra que estava começando. O jornalista Roberto Cabrini foi designado para cobrir o conflito pela RECORD. Em um dos momentos mais tensos da cobertura, ele localizou um kibutz que foi alvo de terroristas do Hamas. No local, presenciou imagens que impressionaram até mesmo um repórter acostumado a investigar episódios de violência.