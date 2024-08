Ovelha vence o sexto Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen O cantor garantiu 76% dos votos após dar um show ao som de músicas de ‘TBT’ Enquetes|Do R7 11/08/2024 - 19h33 (Atualizado em 11/08/2024 - 19h33 ) ‌



Ele arrebentou nos vocais e encantou o público Antonio Chahestian/RECORD

Dois grandes nomes da música brasileira disputaram os votos do público neste domingo (11)! Markinhos Moura e Ovelha participaram do sexto Duelo dos Jurados do Canta Comigo Teen. O tema sorteado foi TBT e a dupla brilhou no palco do reality musical. Os fãs votaram muito no R7.com e Ovelha ficou com o troféu ao receber 76% dos votos.

O embate entre especialistas é sempre um sucesso! Na estreia da temporada, Isabella Gaspary venceu a disputa. Nas semanas seguintes, Lorena Tucci, Rodrigo Teaser, Júlia Rezende e Graça Cunha garantiram os troféus.

Neste domingo (11), foi a vez de mais dois jurados arrasarem. Eles soltaram a voz com músicas de TBT, ou seja, canções que nos marcaram em épocas passadas. Markinhos embalou o painel com Fogo e Paixão, Aprendendo a Jogar e Ovelha Negra. Já Ovelha, fez todos ficarem encantados com Alma Gêmea, Erva Venenosa e Love Hurts. Foi um verdadeiro espetáculo!

O público decidiu, e Ovelha levou a melhor. Curtiu?

Relembre a apresentação:

ARRASARAM DEMAIS! 😍 Quem deve vencer o sexto Duelo dos jurados deste domingo (11)? Markinhos Moura ou Ovelha? O tema é: #TBT 😎 Corre lá no https://t.co/VecLFZTgpy e vote muito! 🗳 #CantaComigoTeen pic.twitter.com/eEzq5zGRv1 — Canta Comigo (@CantaComigoRec) August 11, 2024

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

