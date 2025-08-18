Operação policial no RJ termina com prisões e apreensões
Criminosos incendiaram ônibus durante ação que visava Mário Henrique Paranhos
A Polícia Militar realizou uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Durante a ação, criminosos bloquearam vias com mais de dez ônibus e incendiaram um coletivo. Quatro traficantes foram presos, incluindo o principal alvo Mário Henrique Paranhos, conhecido como Neves, que teria ordenado o incêndio ao se ver encurralado.
Além das prisões, as autoridades apreenderam quatro fuzis calibres 556 e 762, granadas, rádios comunicadores, munições, coletes táticos e mais de 700 pinos de cocaína. A resistência inicial dos criminosos incluiu disparos contra os policiais e o uso de granadas. Após negociações, eles se renderam.
Seis outras pessoas foram levadas à delegacia por suspeita de planejar ataques contra a polícia. Todas as vias foram liberadas pouco antes do meio-dia. O policiamento continua reforçado na região para evitar novas ameaças.
