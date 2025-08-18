Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Operação policial no RJ termina com prisões e apreensões

Criminosos incendiaram ônibus durante ação que visava Mário Henrique Paranhos

Cidade Alerta RJ


  • A operação policial no Morro do Dendê resultou na prisão de quatro traficantes, incluindo Mário Henrique Paranhos.
  • Criminosos bloquearam vias e incendiaram um ônibus durante a ação policial.
  • As autoridades apreenderam quatro fuzis, granadas, rádios, munições, coletes e mais de 700 pinos de cocaína.
  • Seis pessoas foram levadas à delegacia por suspeita de planejar ataques contra a polícia, e o policiamento foi reforçado na região.

 

A Polícia Militar realizou uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Durante a ação, criminosos bloquearam vias com mais de dez ônibus e incendiaram um coletivo. Quatro traficantes foram presos, incluindo o principal alvo Mário Henrique Paranhos, conhecido como Neves, que teria ordenado o incêndio ao se ver encurralado.

Além das prisões, as autoridades apreenderam quatro fuzis calibres 556 e 762, granadas, rádios comunicadores, munições, coletes táticos e mais de 700 pinos de cocaína. A resistência inicial dos criminosos incluiu disparos contra os policiais e o uso de granadas. Após negociações, eles se renderam.

Seis outras pessoas foram levadas à delegacia por suspeita de planejar ataques contra a polícia. Todas as vias foram liberadas pouco antes do meio-dia. O policiamento continua reforçado na região para evitar novas ameaças.

Qual foi o objetivo da operação policial no Morro do Dendê?

A operação tinha como objetivo prender Mário Henrique Paranhos, conhecido como Neves.


O que aconteceu durante a ação policial?

Criminosos bloquearam vias com mais de dez ônibus e incendiaram um coletivo.

Quais foram os resultados da operação em termos de prisões e apreensões?

Quatro traficantes foram presos, incluindo Mário Henrique Paranhos, e foram apreendidos quatro fuzis, granadas, rádios comunicadores, munições, coletes táticos e mais de 700 pinos de cocaína.


Como a polícia respondeu à resistência dos criminosos durante a operação?

Os criminosos dispararam contra os policiais e usaram granadas, mas após negociações, se renderam.

