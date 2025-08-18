Operação policial no RJ termina com prisões e apreensões Criminosos incendiaram ônibus durante ação que visava Mário Henrique Paranhos Cidade Alerta RJ|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h01 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A operação policial no Morro do Dendê resultou na prisão de quatro traficantes, incluindo Mário Henrique Paranhos.

Criminosos bloquearam vias e incendiaram um ônibus durante a ação policial.

As autoridades apreenderam quatro fuzis, granadas, rádios, munições, coletes e mais de 700 pinos de cocaína.

Seis pessoas foram levadas à delegacia por suspeita de planejar ataques contra a polícia, e o policiamento foi reforçado na região.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Militar realizou uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Durante a ação, criminosos bloquearam vias com mais de dez ônibus e incendiaram um coletivo. Quatro traficantes foram presos, incluindo o principal alvo Mário Henrique Paranhos, conhecido como Neves, que teria ordenado o incêndio ao se ver encurralado.

Além das prisões, as autoridades apreenderam quatro fuzis calibres 556 e 762, granadas, rádios comunicadores, munições, coletes táticos e mais de 700 pinos de cocaína. A resistência inicial dos criminosos incluiu disparos contra os policiais e o uso de granadas. Após negociações, eles se renderam.

Seis outras pessoas foram levadas à delegacia por suspeita de planejar ataques contra a polícia. Todas as vias foram liberadas pouco antes do meio-dia. O policiamento continua reforçado na região para evitar novas ameaças.

Qual foi o objetivo da operação policial no Morro do Dendê?

A operação tinha como objetivo prender Mário Henrique Paranhos, conhecido como Neves.

‌



O que aconteceu durante a ação policial?

Criminosos bloquearam vias com mais de dez ônibus e incendiaram um coletivo.

Quais foram os resultados da operação em termos de prisões e apreensões?

Quatro traficantes foram presos, incluindo Mário Henrique Paranhos, e foram apreendidos quatro fuzis, granadas, rádios comunicadores, munições, coletes táticos e mais de 700 pinos de cocaína.

‌



Como a polícia respondeu à resistência dos criminosos durante a operação?

Os criminosos dispararam contra os policiais e usaram granadas, mas após negociações, se renderam.

Veja também

‌



Sther Barroso, de 22 anos, foi deixada sem vida na porta de casa. Exames no IML confirmaram que ela também foi vítima de abuso sexual

Cidade Alerta RJ playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Jovem é torturada e morta em baile funk após se recusar a sair com traficante no Rio Após ataques criminosos a ônibus, operação no Dendê termina com armas apreendidas e quatro presos 'Não quer voltar para a escola', diz pai de menino baleado durante aula de educação física no Rio Ex-companheiro é suspeito de matar jovem encontrada com sinais de agressão em Nilópolis Trabalhador sofre 13º assalto e perde moto em São João de Meriti (RJ) Operação do MPRJ prende 10 PMs que cobravam propina de comerciantes para fazer segurança armada Mais dois corpos são abandonados perto da CDD e da Gardênia; número de mortos sobe para 8 Novo comandante da Guarda Municipal toma posse no Rio Preso pela morte da esposa grávida vai responder por feminicídio e aborto Jovem de 19 anos morre baleado no morro do Fubá, zona norte do Rio de Janeiro Clima volta a ficar tenso na Gardênia: corpos são deixados em via após operação Comandante do Bope mantém buscas pelo traficante Matuê no Rio: 'Não vamos descansar até achá-lo' Alvo de operação policial contra desmanche de carros é preso na zona norte do Rio Polícia tenta identificar agressor que atacou mulher com socos e chutes no meio da rua no Rio Polícia investiga caso de militar grávida baleada no RJ como tentativa de homicídio Manifestação pede justiça pela morte de advogada atropelada por ex-jogador do Botafogo no Rio Polícia Civil apreende arsenal em mansão de condenado por tráfico internacional no Recreio Comerciante é morto a tiros em depósito de bebidas no Rio Polícia investiga ataque que matou cabo da PM e pai na Baixada Fluminense Polícia identifica mulheres suspeitas de dopar turistas em Ipanema

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!