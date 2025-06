Polícia Civil realiza operação contra Bonde dos Crias na Vila Kennedy Ação busca cumprir mandados contra grupo ligado ao Comando Vermelho Cidade Alerta RJ|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h19 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h19 ) twitter

Alvo de operação, ‘Bonde dos Crias’ era responsável por ataques ao Catiri, na zona oeste do Rio

A Polícia Civil realizou uma operação na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro, visando prender integrantes do Bonde dos Crias, um grupo criminoso associado ao Comando Vermelho. A ação envolveu mais de 30 delegacias para cumprir 23 mandados de prisão e mandados de busca e apreensão.

Durante a operação, agentes encontraram uma central clandestina de internet e apreenderam motocicletas. Dez pessoas foram detidas. O Bonde dos Crias é composto por traficantes que antes residiam na região do Catiri, mas foram expulsos. Eles organizam ataques a criminosos em áreas controladas por milícias.

A investigação revelou que o Comando Vermelho considera o Catiri estratégico devido à proximidade com o Complexo Penitenciário de Gericinó, onde estão as lideranças da facção. A operação também se estendeu a presídios para coletar provas adicionais e apreender celulares. Além disso, a polícia solicitou o bloqueio de R$ 6 bilhões em bens do Comando Vermelho.

