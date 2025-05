Consumidor enfrenta dificuldades com compra de veículo usado

Arlindo Silva Moraes Júnior, de 31 anos, resolveu trocar de carro. Depois de procurar, encontrou o veículo que queria, um Corolla, Arlindo deu o carro antigo como parte do pagamento e o restante em dinheiro. Porém, em menos de um mês depois da compra, o Corolla começou a apresentar problemas. Entre eles, um barulho no câmbio. Arlindo tentou conversar com a agência, explicou a situação, mas nada de chegar em uma solução. Após as tentativas, ele entrou em contato com a patrulha do consumidor. Confira!



