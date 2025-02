Patrulha do Consumidor: clientes compram móveis em loja, mas não recebem os pedidos

Comprar um produto e não o receber é uma das maiores dores de cabeça que um consumidor pode ter. Fabiane e Ricardo enfrentam esse problema com uma loja de móveis e decidiram acionar Celso Russomanno para tentar resolver a questão. Ao chegar no estabelecimento, no entanto, Russomanno encontra uma outra consumidora com sérios problemas com a empresa e decide ajudá-la. Confira os detalhes na reportagem.