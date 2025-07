Patrulha do Consumidor: Loja ignora cliente que teve carro blindado destruído em estacionamento

Imagine esta situação: você vai em uma loja de material de construção, para o carro e entra para fazer as compras. Na volta, encontra o veículo destruído e sem o notebook que estava dentro dele. Pois foi exatamente isso que aconteceu com o Davi. Ele teve um prejuízo de quase R$ 30 mil. Esse caso aconteceu em janeiro e, desde então, ele tenta uma solução com a Leroy Merlin. Um detalhe importante dessa história é que o carro era blindado. O empresário foi até a loja com Celso Russomanno e um prazo foi solicitado para resolver o problema. Confira o desenrolar da história.



